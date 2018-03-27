13:50 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Крыму появится новая игорная зона

На юге Крыма в районе поселка Кацивели, планируют создать игорную зону. Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом передает Интерфакс.

В Крыму появится новая игорная зона

Согласно словам Аксенова, по этому поводу вскоре пройдут слушания, чтобы сделать участок ЮБК законодательной базой. Уже есть спонсор, который будет полностью заниматься этим. Предварительно срок ввода в эксплуатацию объектов казино - конец 2019 года.

Известно, что презентация проекта будет проведена, скорее всего, в рамках Ялтинского международного экономического форума в апреле.

"Будет показано, как это будет выглядеть, что это будет", - отметил "глава" Крыма.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", министерство транспорта РФ планирует в мае открыть мост в Крым через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов.


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