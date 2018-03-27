В конце марта Землю накроют магнитные бури

При этом 28 и 31 марта ожидаются легкие магнитные бури, а 29 и 30 - более сильные. Как сообщает в понедельник, 26 марта, Институт геофизики, в остальные дни геомагнитных нарушений не будет.

В свою очередь врачи предупреждают, что метеозависимые люди в эти дни могут испытывать приступы головной боли, слабость и раздражительность.

Напомним, Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.

Как сообщал УРА-Информ, 15 февраля жители Антарктиды могли наблюдать первое из трех, которые намечаются в 2018 году, солнечных затмений. Оно накрыло окружающий ее океан, а также коснулось Латинской Америки. Также его можно было увидеть в Бразилии, Парагвае, Уругвае, Чили и Аргентине.