05:00 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В конце 2017 года работающая часть украинского населения сократилась

В конце прошлого 2017 года уровень занятости населения составил 55,4%. Это на 0,3 п.п. меньше, если сравнивать с соответствующим периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В конце 2017 года работающая часть украинского населения сократилась

Как сообщают сотрудники ведомства, уровень занятости украинцев с 2017 года снижается, что можно определить судя по данным предыдущего 2016 года.

Работники службы также выснили, что уровень безработицы среди экономически активного населения Украины в последнем квартале 2017 года составил 9,9%.

В ведомстве заявляют, что по результатам выборочного обследования украинцев (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в четвертом квартале 2017 года составило 16 млн человек. Количество безработных такого же возраста - 1,8 млн человек.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", экономистам и юристам тяжелее всего устроиться на работу в Украине, особенно людям, не имеющим опыт работы.


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