Украинский гимнаст Степко получил гражданство РФ

Об этом стало известно по материалам iSport.ua

Отметим, что совсем недавно Степко на соревнованиях защищал честь сборных Азербайджана и Украины. А вот присягу гражданина на российское гражданство Олег Степко принес в конце прошлой недели. Таким образом, в настоящее время ожидается, что вскоре ему правительство РФ должно выдать соответствующий документ.

Также известно, что Степко будет выступать на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани, который состоится с 16 по 22 апреля.

Кстати, Степко дважды участвовал в Олимпийских играх. В 2012 году выступал за Украину, а в 2016-м — за Азербайджан. В 2017 году решил обосноваться в России. Сейчас тренируется в Новосибирске.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", судебное заседание по вопросу гражданства лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в Кассационном административном суде Верховного Суда в очередной раз перенесли.