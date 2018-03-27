12:34 27.03.2018 | Общество | Новости
100189699:labazovych

Украинский гимнаст Степко получил гражданство РФ

Двукратный чемпион Юношеских олимпийских игр в составе сборной Украины Олег Степко получил паспорт РФ и теперь будет выступать под российским флагом.

Украинский гимнаст Степко получил гражданство РФ

Об этом стало известно по материалам iSport.ua

Отметим, что совсем недавно Степко на соревнованиях защищал честь сборных Азербайджана и Украины. А вот присягу гражданина на российское гражданство Олег Степко принес в конце прошлой недели. Таким образом, в настоящее время ожидается, что вскоре ему правительство РФ должно выдать соответствующий документ.

Также известно, что Степко будет выступать на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани, который состоится с 16 по 22 апреля.

Кстати,  Степко дважды участвовал в Олимпийских играх. В 2012 году выступал за Украину, а в 2016-м — за Азербайджан. В 2017 году решил обосноваться в России. Сейчас тренируется в Новосибирске.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", судебное заседание по вопросу гражданства лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в Кассационном административном суде Верховного Суда в очередной раз перенесли.


Поделиться
Читайте также:
 
В Житомирской области полиция обнаружили 200 единиц ворованной военной техники - ФОТО Австралия допускает бойкот ЧМ по футболу в России Высылка российских дипломатов сопряжена с серьезной стратегической ошибкой Наличный доллар во вторник упал до 26,36 гривен
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив