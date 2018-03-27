Украинские знаменитости выразили соболезнования по поводу трагедии Кемерово

Звезды опубликовали соболезнования в сеть Instagram.

Певица Ольга Полякова написала, что это очень страшная трагедия. Она предложила подумать о жертах и просто помолчать о них.

Экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова также скорбит о страшной трагедии в России. Девушка написала, что не знает как жить дальше. Она поделилась, что плачет и боиться даже думать о том, что чувствуют родители. Певица добавила, что она пытается не смотреть видео, но каждую минуту проверяет новости и надеется, что это все ошибка, что спасутся, что найдут. Седокова подчеркнула, что больше всего ее страшит то, что завтра наступит новый день и все могут забыть.

Анна Седокова написала где был план эвакуации, работающие автоматические пожарные сигнализации, которые заливают все водой в случае опасности. Она заявила, что не можно строить в 2018 году торговые центры без таких систем. Девушка добавила, что у людей миллион вопросов и они хотят знать ответы и что больше всего хотят их знать родители.

Слава Каминская, участница группы "НеАнгелы" тоже высказалась о трагдии. Она пишет о том, что находится в шоке. Каминская добавила, что слова лишние и просто пожелала сил выжившим.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российские следователи назвали основные версии причин пожара, который произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".