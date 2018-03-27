У Facebook есть две недели чтобы аргументировать утечку данных

Об этом стало известно из письма еврокомиссара по вопросам правосудия Веры Юровой к главному операционному директору Facebook Шерил Сандберг, как сообщает Reuters.

В письме Юрова объяснила, что прошлые заявления руководителей Facebook в связи со скандалом не понизили ее беспокойство. Еврокомиссар заявила, что этот факт особенно разочаровывает, если учитывать приложенные усилия по построению отношений, основанных на коллегиальном доверии. Она добавила, что теперь это доверие понизилось.

Юрова поинтересовалась, затронул ли прошедший скандал какие-либо данные граждан Европейского Союза. Если это так, то намерен ли Facebook предоставить информацию об этом руководству стран Евросоюза. В частности, еврокомиссар спрашивает, может ли сеть Facebook быть уверенной, что такой инцидент больше не повторится.

Как известно, скандал с Facebook и Cambridge Analytica возник всего за несколько месяцев до того, как вступит в силу закон о защите данных Евросоюза, согласно которому компаниям-нарушителям могут предъявить штраф на 4% от глобального оборота.

Напоминаем, как ранее соощал "УРА-Информ", основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг отказался выступать в парламенте Британии в связи с утечкой данных пользователей соцсети.