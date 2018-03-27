Цукерберг отказался выступать в британском парламенте

Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что вместо Цукерберга на вопросы сенаторов ответит один из его заместителей. Таков был ответ на письмо, направленное Цекурбергу председателем комитета британского парламента по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Дамианом Коллинзом.

Известно, что он в своем письме пригласил основателя Facebook явиться в британский парламент в кратчайшие сроки и дал время на ответ до вечера понедельника.

Однако, ответил он только, 26 марта. В компании отметили, что крайне серьезно воспринимают обвинения в свой адрес.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", лидеры Комитета Сената США по энергетике и торговле призвали сооснователя социальной сети Facebook Inc Марка Цукерберга дать письменные показания по делу утечки данных 50 млн пользователей.