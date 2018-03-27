Суд по делу Януковича перенесли из-за неявки адвокатов

Об этом объявил судья Владислав Девятко в зале суда.

Отмечается, что в суд поступило сообщение, что адвокаты защиты не смогут появиться га заседание из-за командировки. Они заявили, что 26 и 29 марта будут находиться в Симферополе по своим деловым делам.

Таким образом, для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича суд вынужден объявить перерыв до 4 апреля 10:00 утра.

Прокуроры поддержали перенос судебного заседания и просили вынести адвокатам очередное предупреждение.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", суд по делу о госизмене Виктора Януковича хочет допросить ряд высокопоставленных чиновников времен его президентства, в частности экс-премьера Николая Азарова.