Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в водоемах Украины

На реках и водохранилищах начинается постепенное ослабление ледостава, а на реках Правобережье - разрушение и очистка от льда. Об этом во вторник, 27 марта, предупреждает Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

При этом, ссылаясь на данные Гидрометцентра, спасатели отмечают, что с сегодняшнего дня на днепровских водохранилищах, кроме Каховского, где ледовые явления отсутствуют, ожидается начало разрушения льда. До 30 марта на украинском участке Дуная возле города Вилково Одесской области в связи с прохождением волны половодья ожидается сохранение опасных уровней воды в пределах 155-165 сантиметров над нулем поста. Тут возможно затопление пониженных незаселенных участков города, - предупреждают синоптики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине во вторник атмосферные фронты принесут увеличение облачности, осадки и повышение ночной температуры. В южных, восточных и большинстве центральных областей страны ожидается дождь, ночью с мокрым снегом.

На остальной территории ночью без осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 2-7 градусов тепла.