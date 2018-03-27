С начала 2018 года утонуло более ста украинцев

По информации, предоставленной сотрудниками ГСЧС, любители зимней рыбалки рискуют выходить на опасно тонкий лед до сих пор.

Люди не обращают внимания на то, что первый месяц весны уже близится к завершению. Ведь реки еще покрыты льдом и снежный покров на берегах еще не сошел.

Как сообщают спасатели, в связи с этим с начала 2018 года на водоемах Украины уже погибли 102 человека, шестеро из которых - дети.

Работники службы спасения в очередной раз предупреждают: игнорирование правил безопасности во время нахождения на льду может послужить причиной трагических последствий. В период потепления нужно быть вдвойне осторожным - в это время на реках страны активно разрушается ледовой покров. Лед в этот период слишком хрупкий и очень опасен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одесской области тридцать населенных пунктов находятся под угрозой затопления в связи с разливом реки Дунай.