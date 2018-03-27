Российский суд продлил Сущенко арест еще на полгода

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин. Месте с тем он заверил, что его подзащитный скоро вернется домой.

По его словам, срок продлили на шесть месяцев на период процесса. Сегодня на закрытом процессе сторона обвинения начала оглашать письменные материалы дела, - пояснил Фейгин, добавив, что в деле будет всего два свидетеля обвинения, а после оглашения приговора Сущенко обменяют.

Он вернется еще в этом году, может, даже и летом, на это шансы очень велики. Переговоры идут. Я хочу заверить украинскую аудиторию, что Сущенко вернется домой, у меня для этого есть все основания, - пообещалл Фейгин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы шпионскую акцию. В ФСБ утверждают, чт Сущенко - полковник украинской разведки, в Украине это отрицают.