Рейтинг Украины в списке производителей стали понизился

Тем не менее в феврале этого года страна спала до двенадцатого места в рейтинге мировых производителей стали. Ее обогнали Италию и Иран. Также Индия вернулась на свое второе место, которое заняла в декабре, обгоняяв списке Японию.

Как указано, в первых двух месяцах этого года мировая выплавка стали поднялась сравнительно с аналогичным временным периодом прошлого года на 4% - до 276 652 000 тонн.

В феврале производство стали в мире поднялось в годовом исчислении на 3,5%, до 131 791 000, хотя в то же время как к январю сократилось на 5,5%.

Февральское загрузки метмощностей достигло 73,3%, что на 1,8% больше по сравнению с февралем 2017 года. По сравнению с января текущего 2018 года этот показатель больше на 0,5%.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", в прошлом году объем производства горно-металлургического комплекса в стране превысил 21,3 млн тонн стали. В частности, 20 млн т чугуна (85% от аналогичного периода 2016 г.), 21,3 млн т стали (88% от 2016 г.), 18,4 млн т проката (86% от 2016 г.).