На странице в Facebook Рыбалка написал, что "выгнать" представителей российского дипкорпуса из Украины нужно было еще 4 года тому назад.

"Под ложным предлогом Глава государства (Порошенко, ред.) решил выгнать 13 российских дипломатов из Украины. Это надо было сделать еще 4 года назад в ответ на российскую агрессию и массовые убийства наших защитников, а не сейчас из-за использования химического оружия в Солсбери", – отметил двуликий политик.

Он также упомянул, что "у украинской власти отсутствует достоинство и уважение к собственному народу", имея в виду, видимо, и себя самого. Ведь, именно его компании, в то время как на востоке страны продолжаются военный действия, платят таможенные пошлины и сборы в бюджет самопровозглашенных Л/ДНР, именно его компании поставляют продукцию в Россию и ОРДЛО через территорию РФ, и именно его компании зарегистрированы на оффшоры, где также зарегистрированы и торговые марки снэков, выпускаемые на Липецком заводе в России.

Источник: Власти.нет