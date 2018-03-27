08:38 27.03.2018 | Общество | Новости
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Пучдемон находиться под арестом в Германии

Экс-глава Каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон останется под арестом в Германии, пока не будет принято решение по вопросу о его возможной выдаче Испании.

Пучдемон находиться под арестом в Германии

Соответствующий вердикт вынес местный суд Ноймюнстера.

Такое решения судья принял опасаясь того, что в случае освобождения обвиняемый может скрыться от следствия. Также во время заседания проходила формальная процедура идентификации личности арестованного.

Теперь вопросом об экстрадиции будет заниматься Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Ему предстоит изучить запрос Мадрида и установить, нет ли правовых препятствий для его исполнения.

Как указали в Генеральной прокуратуре ФРГ, соответствующее решение будет утверждено после первого апреля.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бывший глава Женералитета Каталонии Карлос Пучдемон был закован в наручники на дастко-германской границе. По его словам, политик был задержан во время своего возвращения в Бельгию, где он сразу же попал в полицейский комиссариат.


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