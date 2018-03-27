Президент России впервые дал комментарии по поводу трагедии в Кемерово

Об этом сообщает РИА-Новости.

Как считает президент РФ, главными причинами трагедии являются халатность и разгильдяйство. Кроме того, он не понимает ради чего терять невинных людей, если речь идет о демографии.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети" - сказал Путин.

В ходе совещания в Кемерово он принес свои соболезнования родственникам погибших.Также президент РФ возложил цветы к мемориалу и была проведена минута молчания.

Стоит добавить, что сегодня возле ТЦ в Кемерово собрались на митинг люди. В частности, ктоорые считают, что власть замалчивает реальное количестов жертв в пожаре и врет людям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в российском Кемерово, где накануне произошел крупнейший пожар в торговом центре, спасатели извлекли из-под завалов 60 тел погибших. На данный момент под завалами все еще остаются четыре человека.