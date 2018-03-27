Президент РФ объявил траур после пожара в Кемерово

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в настоящее время соответствующий указ уже подписан главой государства. В этот день по всей территории России будут приспущены флаги страны.

При этом Владимир Путин дал распоряжение телерадиокомпаниям отменить все развлекательные мероприятия.

В ведомстве также добавили, что в ходе совещания президент РФ возмутился отсутствию мэра города.

"Мэр-то где? Почему мэра не позвали? Мэр где?", — спросил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российские следователи назвали основные версии причин пожара, который произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По мнению Следственного комитета, это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим - применение открытого огня.