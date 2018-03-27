14:58 27.03.2018 | Общество | Новости
100189721:labazovych

Президент РФ объявил траур после пожара в Кемерово

Президент России Владимир Путин обьявил траур после смертельного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни минимум 64 человек. Среди погибших - 41 ребенок.

Президент РФ объявил траур после пожара в Кемерово

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в настоящее время соответствующий указ уже подписан главой государства. В этот день по всей территории России будут приспущены флаги страны.

При этом Владимир Путин дал распоряжение телерадиокомпаниям отменить все развлекательные мероприятия. 

В ведомстве также добавили, что в ходе совещания президент РФ возмутился отсутствию мэра города.

"Мэр-то где? Почему мэра не позвали? Мэр где?", — спросил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российские следователи назвали основные версии причин пожара, который произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По мнению Следственного комитета, это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим - применение открытого огня. 


Поделиться
Читайте также:
 
В университетах Стамбула будут изучать украинский язык В Германии выдали разрешение на строительство "Северного потока-2" Цукерберг отказался выступать в британском парламенте В Испании схвачен главарь киберграбителей, которые обманом отобрали у банков миллиард долларов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив