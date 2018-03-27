23:47 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Донецком обнаружен тайник со снарядами - ФОТО, ВИДЕО

В Донецкой области на окраине населенного пункта Березовое во вторник 27 марта, полиция вместе с сапером Вооруженных сил Украины обнаружили тайник сепаратистов.

Под Донецком обнаружен тайник со снарядами - ФОТО, ВИДЕО

В нем найдены артиллерийские снаряды. Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, в тайнике были восемь кумулятивных выстрелов ПГ-9С к СПГ-9М.

Все боеприпасы находились в полуразрушенной пристройке, расположенной возле гражданских зданий, уничтоженных вражеским огнем.

Обнаружить тайник удалось с помощью служебной собаки Донецкого пограничного отряда, почувствовавшей схрон посреди заброшенных ульев, - рассказали правоохранители, добавив, что боеприпасы имеют российское происхождение и, вероятно, могли быть применены врагом для осуществления атак в сторону мирной украинской территории. Их передали саперам 30 механизированной бригады ВСУ для уничтожения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области в понедельник, 27 марта, полиция обнаружили почти 200 объектов военной техники и транспортных средств. Тут были БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и на воде. Вся техника была ворованная, а объявления о продаже были размещены в Интернете.


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