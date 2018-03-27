Одесская ОГА попросит правительство выделить деньги на ремонт дамб на Дунае

Эти деньги необходимы для ремонта аварийных дамб и шлюзов на Дунае в Одесской области. Как сообщила во вторник, 27 марта, пресс-служба Одесской ОГА, средства предлагается изъять из резервного фонда Кабинета министров или из природоохранного фонда Министерства экологии.

При этом глава области пояснил, что есть определенное количество гидротехнических сооружений вдоль Дуная. Это шлюзы и дамбы. Большинство из них находятся в аварийном состоянии. С ними в любой момент что-то может произойти, поэтому лучше один раз сделать предупредительные меры и отремонтировать гидротехнические сооружения, чем ликвидировать последствия возможной катастрофы.

Окончательно обращение к Кабмину будет сформулировано по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и уточнения расчетов по ремонту и реконструкции защитных дамб и шлюзов, - подытожил Степанов.

Напомним, защитные сооружения Дуная строились еще в 30-50-х годах ХХ века. В основном, это земляные насыпи, которые со временем начали проседать.

Как сообщал УРА-Информ, из-за резкого таяния снега воды Дуная вышли из берегов. По состоянию на утро вторника, 27 марта, в Одесской области уже подтопило четыре населенных пункта. Вместе с тем вода в реке продолжает прибывать и угрожает подтоплением около 30 населенным пунктов, которые находятся в зоне риска.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас больше всего страдает от высокой воды город Вилково Одесской области. Тут спасатели уже откачали более 400 кубических метров воды. Вместе с тем председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов рассказал, что наводнение и шторм повалили знак "Нулевой километр", который расположен в месте, где встречаются воды Черного моря и реки Дунай. Туристам пришлось собственноручно восстанавливать его.