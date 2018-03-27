18:40 27.03.2018 | Общество | Новости
100189742:test

Молодежь уклоняется от службы в рядах боевиков - разведка

Украинская молодежь призывного возраста на оккупированных территориях Донбасса не соглашается нести службу в рядах российско-оккупационных войск.

Молодежь уклоняется от службы в рядах боевиков - разведка

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Как заявил Гуцуляк, молодежь призывного возраста на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей все также массово уклоняться от так называемой службы в соединениях и частях российско-оккупационных войск.

Он добавил, что из-за этого так называемые военные комиссариаты псевдореспублик активно применяют меры по розыску и повышению контроля выезда призывников за границы населенных пунктов, в которых они проживают.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за прошедшие сутки на востоке Украины со стороны пророссийских незаконных бандформирований было зафиксировано 13 случаев нарушения режима тишины.


Поделиться
Читайте также:
 
В украинских McDonald's появятся официанты Чехия намерена закупить 210 БМП В Кемерово снова пожар У Facebook есть две недели чтобы аргументировать утечку данных
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив