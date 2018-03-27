Молодежь уклоняется от службы в рядах боевиков - разведка

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Как заявил Гуцуляк, молодежь призывного возраста на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей все также массово уклоняться от так называемой службы в соединениях и частях российско-оккупационных войск.

Он добавил, что из-за этого так называемые военные комиссариаты псевдореспублик активно применяют меры по розыску и повышению контроля выезда призывников за границы населенных пунктов, в которых они проживают.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за прошедшие сутки на востоке Украины со стороны пророссийских незаконных бандформирований было зафиксировано 13 случаев нарушения режима тишины.