09:59 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко подтвердили следственные действия против Холодницкого

Следственные действия в отношении руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького действительно проходят.

Луценко подтвердили следственные действия против Холодницкого

Согласно законодательству, Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционном бюро проводила такие действия. Сейчас они только начинаются.

Об этом в понедельник вечером, 26 марта, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также отметил, что больше информации обнародовать пока не может. Только после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, который был установлен в кабинете Холодницкого, - заявил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Луценко заявил, что в 2018 году в суды будут направлены дела по депутатам, с которых сняли неприкосновенность. Генпрокурор выступает за снятие депутатского иммунитета не только из Надежды Савченко.


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