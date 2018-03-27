09:29 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Климкин выразил соболезнования родственникам погибших в Кемерово – ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родственникам погибших во время пожара в торговом центре Кемерово, который унес десятки жизней взрослых и детей.

Климкин выразил соболезнования родственникам погибших в Кемерово – ФОТО

Соответствующую запись Климкин разместил на своей странице в Twitter.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово", - написал в своем после министр.

При этом он напомнил, что украинцев среди жертв и пострадавших при пожаре в Кемерово нет.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", в российском Кемерово, где накануне произошел крупнейший пожар в торговом центре, спасатели извлекли из-под завалов 60 тел погибших. В больнице остаются 15 человек, а спасатели продолжают разбирать сгоревшее здание торгового центра.


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