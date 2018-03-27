Киберполиция обнаружила хакера, который нападал на компьютеры мировых банков

Как указано в сообщении специалисты Киевского управления Департамента киберполиции действовали совместно со следователями Голосеевского управления полиции Киева, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №1.

Вместе сотрудникам удалось установить причастность 30-летнего жителя Киева к разработке вирусов, кибершпионажа и продажи персональных данных граждан со всего мира. Преступник также продавал разное вредоносное программное обеспечение, а разработанные им вирусы назначались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и дальнейшего абсолютного контроля над ними.

Работники полиции установили, что в обязанности задержанного входили разработка и поддержка соответственной работы эксплойтов, которые использовали уязвимости в наиболее популярных среди пользователей программных продуктах.

Злоумышленник получал доступ к компьютеру, после чего загружал личные данные и банковские реквизиты всех клиентов банка или гостиницы, компьютер которых был поражен. Одержанную информацию сбывал покупателям. Так во время одной из таких сделок он сумел продать около 140 тысяч реквизитов банковских карточек. По предварительным подсчетам, сумма выторга составила почти 1,5 миллиона долларов.

После проведенного полицейскими обыска, они изъяли компьютерную технику и флэш-накопители и обнаружили информацию о почтовых ящиках, которые использовались для противоправного вмешательства.

Помимо прочего, найдены базы данных сайтов сети Интернет, в которые незаконно было получено доступ, скомпрометированную информацию банковских карточек, доступы к системам клиент-банков жителей стран Европы и Соединенных Штатов Америки и сканкопию паспортов граждан Украины и других стран.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в США умер 37-летний хакер Адриан Лами, который сумел выйти на след информатора организации Wikileaks.