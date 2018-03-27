Из-за пожара в Кемерово в Украине проверят торговые центры

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

Согласно годовому плану ГСЧС мероприятий государственного надзора на 2018 год, в этом году будут проведены проверки на соблюдение правил пожарной безопасности в торговых центрах Украины.

А именно в апреле "тест на безопасность" будет происходить торговый центр "Мандарин Плаза", в июне – гипермаркеты "Ашан". В августе планируют проверить детский развлекательный центр "Скай Парк" в "Дрим Тауне" и "Скаймол".

Добавим, что чрезвычайники уже успели наведаться в столичную "Оушен Плаза" и "Гранд Плаза" в Днепре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пожар в Кемерово продолжается, в пострадавшем от пожара торговом центре снова началось задымление. Из вентиляционных шахт идет густой черный дым. Вместе с тем по последним данным число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек.