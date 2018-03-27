Экспертиза подтвердила, что на записях голоса Курченко и Саакашвили, - Луценко

Подлинность голосов Сергея Курченко и Михаила Саакашвили подтверждена. А это означает, что я был прав насчет Саакашвили.

Об этом в понедельник, 26 марта, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, соратник Саакашвили Донгадзе сейчас находится в изоляторе и с ним проводятся следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал стороне защиты лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили в обеспечении участия президента Украины Петра Порошенко в судебном процессе.