Чехия намерена закупить 210 БМП

Об этом сообщает во вторник, 27 марта, Коммерсант.

В связи с этим будет объявлен тендер, в котором будет возможность взять участие у производителей вооружений из стран НАТО.

Итоги тендера могут стать известными уже до конца текущего 2018 года.

Стоимость конкурса специалисты оценивают примерно в $2,6 млрд. Его условия будут оглашены в ближайшем времени.

Как указывается, американская компания General Dynamics, британская BAE Systems и два предприятия из Германии успели продемонстировать заинтересованность в своей участи в тендере. Их представители в данный момент находятся в Праге.

Отмечается, что государственный контракт оценивается как один из масштабнейших в истории Чехии.

БМП должны будут предоставить в распоряжение вооруженных сил страны с 2020 по 2024 годы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", референдум в Чехии может привести к выходу страны из ЕС.