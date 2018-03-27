17:50 27.03.2018 | Общество | Новости
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Чехия намерена закупить 210 БМП

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова заявила, что страна планирует закупить 210 боевых машин пехоты.

Чехия намерена закупить 210 БМП

Об этом сообщает во вторник, 27 марта, Коммерсант.

В связи с этим будет объявлен тендер, в котором будет возможность взять участие у производителей вооружений из стран НАТО.

Итоги тендера могут стать известными уже до конца текущего 2018 года.

Стоимость конкурса специалисты оценивают примерно в $2,6 млрд. Его условия будут оглашены в ближайшем времени.

Как указывается, американская компания General Dynamics, британская BAE Systems и два предприятия из Германии успели продемонстировать заинтересованность в своей участи в тендере. Их представители в данный момент находятся в Праге.

Отмечается, что государственный контракт оценивается как один из масштабнейших в истории Чехии.

БМП должны будут предоставить в распоряжение вооруженных сил страны с 2020 по 2024 годы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", референдум в Чехии может привести к выходу страны из ЕС.


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