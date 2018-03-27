12:20 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аэропорт Винницы принял самый короткий рейс в Украине

Аэропорт Винница обслужил первый регулярный рейс из Киева, который на данный момент является самым коротким в Украине. Об этом сообщает издание Аvianews.

Аэропорт Винницы принял самый короткий рейс в Украине

Отмечается, что длина рейса по прямой составляет около 200 километров.

Ежедневные полеты из аэропорта Борисполь выполняет авиакомпания МАУ. На линии авиаперевозчик задействует 48-местные региональные реактивные самолеты Embraer 145, арендованные у Розы Ветров.

В свою очередь вылеты из Киева предусмотрены вечером в 20:25, вылеты из Винницы — в 06:20. Время в пути составит около одного часа.

Что касается стоимости авиабилетов Киев-Винница на апрель начинается от 840 грн в одну сторону и от 1700 грн туда-обратно.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", европейский лоукостер Ryanair впервые появится на украинских рынках авиаперевозчиков в 2018 году. Первыми аэропортами, которые будут предоставлять услуги Ryanair станет "Борисполь" и "Львов".


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