Аэропорт Винницы принял самый короткий рейс в Украине

Отмечается, что длина рейса по прямой составляет около 200 километров.

Ежедневные полеты из аэропорта Борисполь выполняет авиакомпания МАУ. На линии авиаперевозчик задействует 48-местные региональные реактивные самолеты Embraer 145, арендованные у Розы Ветров.

В свою очередь вылеты из Киева предусмотрены вечером в 20:25, вылеты из Винницы — в 06:20. Время в пути составит около одного часа.

Что касается стоимости авиабилетов Киев-Винница на апрель начинается от 840 грн в одну сторону и от 1700 грн туда-обратно.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", европейский лоукостер Ryanair впервые появится на украинских рынках авиаперевозчиков в 2018 году. Первыми аэропортами, которые будут предоставлять услуги Ryanair станет "Борисполь" и "Львов".