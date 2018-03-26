За прошедшие сутки погиб украинский воин АТО

Как сообщает Гуцуляк, в результате обстрела со стороны российских оккупационных войск на Донецком направлении умер один украинский защитник. Мужчина был 1995 года рождения.

По заявлению спикера Министерства обороны, пострадал еще один военнослужащий в результате вражеского огня, но остался жив. Военный получил боевую травму.

Медики оперативно доставили его в военный мобильный госпиталь. После тщательного обследования, доктора отметили состояние его здоровья как удовлетворительное.

Как сказал Гуцуляк, в общем, за прошедшие сутки, боевики совершили 44 обстрела. Из них 36 — прицельные. Несмотря на повышения количества обстрелов боевиков, ситуация в районе проведения АТО находится под контролем украинских военнослужащих.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в воскресенье, 25 марта, с начала дня боевики 19 раз открывали огонь по нашим позициям.