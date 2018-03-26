08:32 26.03.2018 | Общество | Новости
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Возле берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Возле берегов Индонезии в воскресенье вечером 25 марта, произошло мощное землетрясение.

Возле берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Аамерики, эпицентр землетрясения располагался в 214 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки в провинции Малуку.

Очаг залегал на глубине 171 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на востоке острова Новая Гвинея в ночь на понедельник, 26 февраля, произошло мощное землетрясение. Подземный толчок магнитудой 7,4 баллов по шкале Рихтера был зафиксирован на глубине десяти километров.


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