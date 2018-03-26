Возле берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Аамерики, эпицентр землетрясения располагался в 214 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки в провинции Малуку.

Очаг залегал на глубине 171 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на востоке острова Новая Гвинея в ночь на понедельник, 26 февраля, произошло мощное землетрясение. Подземный толчок магнитудой 7,4 баллов по шкале Рихтера был зафиксирован на глубине десяти километров.