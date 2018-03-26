В понедельник в Украине относительно сухая прохладная погода

Осадки ожидаются лишь в Одесской, Николаевской, Винницкой и Кировоградской областях. Ночью и утром в Украине местами туман, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 4-9 градусов тепла.

В Киеве небо будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 4-6 градусов мороза. Днем потеплеет до 6-8 градусов.

На западе Украины без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха опустится до 3-8 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

На севере страны в понедельник без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от минус 4 до плюс 9 градусов.

В центре Украины днем местами небольшой дождь. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 4-11 градусов мороза. Днем потеплеет до 3-9 градусов.

На востоке Украины без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 8-13 градусов. Дневная температура воздуха составит 2-8 градусов тепла.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 3-8 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 3-10 градусов.

В Крыму без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.

Народный прогноз: В этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое. Внимательно наблюдали за прилетом птиц: если первым из перелетных птиц прилетит жаворонок, значит быть теплу, а если зяблик - будет холодная погода.