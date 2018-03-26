В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы МH17 - ФОТО

Как сказано в сообщении, опубликованном в Twitter посольства Украины в Нидерландах, трагедия МH17 объединила страны. Мы всегда будем помнить, и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности, - говорится в сообщении.

Напомним, в Нидерландах готовят законодательную базу для суда по катастрофе MH17. Предполагается, что новый закон позволит допросить в Гааге подозреваемых-иностранцев, в том числе и по видеосвязи, если нет возможности их экстрадировать.

Как сообщал УРА-Информ, самолет сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная комиссия подтвердила, что лайнер сбили из установки "Бук", который на оккупированный Донбасс доставила Российская Федерация.