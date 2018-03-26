02:00 26.03.2018 | Общество | Новости
100189544:Polishuk

В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы МH17 - ФОТО

В нидерландском городе Эйндховене в воскресенье, 25 марта, открыли мемориал памяти жертв катастрофы авиарейса МH17, которая произошла на Донбассе в июле 2014 года.

В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы МH17 - ФОТО

Как сказано в сообщении, опубликованном в Twitter посольства Украины в Нидерландах, трагедия МH17 объединила страны. Мы всегда будем помнить, и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности, - говорится в сообщении.

Напомним, в Нидерландах готовят законодательную базу для суда по катастрофе MH17. Предполагается, что новый закон позволит допросить в Гааге подозреваемых-иностранцев, в том числе и по видеосвязи, если нет возможности их экстрадировать.

Как сообщал УРА-Информ, самолет сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная комиссия подтвердила, что лайнер сбили из установки "Бук", который на оккупированный Донбасс доставила Российская Федерация.


Поделиться
Читайте также:
 
Количество жертв пожара в Кемерово возросло до 37 человек В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег - ФОТО Под Одессой полиция обнаружила склад оружия - ФОТО В Кемерово в торговом центре обрушилась крыша, без вести пропали 35 человек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив