В Москве скончался Сергей Мавроди

Накануне он был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Мавроди жаловался на слабость и боли в области сердца.

Как сообщают российские СМИ, скорую помощь вызвал случайный прохожий вызвал. Врачи увезли его в 67-ю городскую больницу, однако спасти Мавроди не удалось. Медики сообщили, что он умер в результате обширного сердечного приступа.

Напомним, в 1992 году Сергей Мавроди создал компанию МММ, которая быстро стала популярной. Это была крупнейшая финансовая пирамида в России, в результате которых пострадало около 15 миллионов человек.

В 2007 году Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.

Как сообщал УРА-Информ, Московский суд арестовал на пять суток за неуплату штрафа в тысячу рублей основателя известной пирамиды МММ Сергея Мавроди.