В МИД Польши заявили о необходимости создания госагентства по делам украинских мигрантов

Об этом рассказал заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий в интервью "Европейской правде".

По его словам, очень много украинцев находиться в Польше, а польские фирмы нуждаются в украинских работниках, но эти две группы не связаны между собой.

Однако, это возможно решить создав государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше. Такое агентство информировало бы украинцев, касательно вопросов вакансий, ставок, но вместе с тем занималась бы защитой их трудовых прав и следила бы за соблюдением обязательств по оплате пенсионного взноса.

Цихоцкий добавил, что количество украинцев, живущих в Польше, приближается к двум миллионам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Польши разрабатывает новые положения социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в стране трудовых мигрантов.