10:58 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИД Польши заявили о необходимости создания госагентства по делам украинских мигрантов

В Министерстве иностранных дел Польши заявили о необходимости создать государственное агентство, которое занималось бы защитой прав украинских трудовых мигрантов.

В МИД Польши заявили о необходимости создания госагентства по делам украинских мигрантов

Об этом рассказал заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий в интервью "Европейской правде".

По его словам, очень много украинцев находиться в Польше, а польские фирмы нуждаются в украинских работниках, но эти две группы не связаны между собой.

Однако, это возможно решить создав государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше. Такое агентство информировало бы украинцев, касательно вопросов вакансий, ставок, но вместе с тем занималась бы защитой их трудовых прав и следила бы за соблюдением обязательств по оплате пенсионного взноса.

Цихоцкий добавил, что количество украинцев, живущих в Польше, приближается к двум миллионам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Польши разрабатывает новые положения социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в стране трудовых мигрантов.


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