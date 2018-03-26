В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Его магнитуда составила 6,1 балла по шкале Рихтера. Как сообщает издание "Синьхуа", ссылаясь на Японское метеорологическое агентство первые толчки было зафиксированы около полуночи в акватории острова Хатидзе.

Эпицентр землетрясения находился к востоку от острова Хатидзе, относящегося к группе островов Идзу. Гипоцентр залегал на глубине 40 километров.

Вместе с тем угрозы цунами на данный момент нет, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле берегов Индонезии в воскресенье вечером 25 марта, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Аамерики, эпицентр землетрясения располагался в 214 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки в провинции Малуку. Очаг залегал на глубине 171 километра.