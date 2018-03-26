16:39 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы не смогут отказываться от ID-карточек

Гражданам Украины не смогут отказаться от карт удостоверения личности ID-карточек по любым убеждениям. Соответствующее решение принял Кассационный административный суд Верховного Суда. Об этом передает пресс-службы суда.

Украинцы не смогут отказываться от ID-карточек

Отмечается, что Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска.

Ранее, 15 февраля, Верховный Суд открыл производство по данному образцовому делу, так как получил соответствующее представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карточек.

В иске гражданка просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карточку, а документ в форме паспортной книжечки.

Истица утверждает, что паспорт гражданина Украины может изготавливаться как в форме ID-карточки, так и в форме книжечки.

Поэтому, по ее мнению, изготовление паспорта в форме бесконтактной карточки является правом, а не обязанностью гражданина, и Миграционная служба не имеет права обязывать граждан получать исключительно ID-карточки.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины на очередном заседании, принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки.


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