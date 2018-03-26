08:59 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский военный погиб, еще один травмирован в воскресенье на Донбассе

За последние сутки, воскресенье, 25 марта, На Донбассе погиб один украинский военный.

Украинский военный погиб, еще один травмирован в воскресенье на Донбассе

Еще один травмирован. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь. Всего за минувшие сутки боевики 44 раза открывали огонь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в частности, на донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вели огонь вблизи Песков.

Также 82-мм минометы НВФ применили по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка. Крупнокалиберные пулеметы "отработали" по позициям ВСУ в районе Верхнеторецкого и Павлополя. С БМП боевики вели огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а со стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.

На луганском направлении зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в Новгородском. Из крупнокалиберных пулеметов НВФ стреляли вблизи Троицкого.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, с начала дня боевики 19 паз открывали огонь по нашим позициям. В результате боевых действий погиб один украинский военный.


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