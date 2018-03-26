Смерть у Миколаївському СІЗО – нагороди прокурорам годинники та квартири

Сторона захисту неодноразово наголошувала на незаконне, свавільне затримання, на фальсифікацію матеріалів справи, до яких був причетний ряд співробітників прокуратури Миколаївської області, ряд співробітників поліції. В подальшому в ЗМІ цю справу почали називати "справою відомого Миколаївського бізнесмена Михайла Тітова".

23 березня 2018 року стало відомо про трагічну новину: в Миколаївському слідчому ізоляторі в камері був виявлений померлим один з фігурантів "справи відомого миколаївського бізнесмена Михайла Тітова" Леонов Дмитро Володимирович. Загиблому було всього 36 років. Як вже було встановлено розтином, смерть настала 22 березня.

Нема підозрюваного — нема проблеми?

За попереднім висновком судово-медичного експерта смерть настала через захворювання. Остаточна причина смерті буде відома згодом, але попередні висновки свідчать про те, що якби Леонов не був під вартою, то він був би живий. Як повідомив адвокат Сергій Войченко (https://www.facebook.com/sergey.voichenko), Дмитро Володимирович неодноразово скаржився на стан свого здоров’я. Сторона захисту постійно повідомляла слідчого, прокуратуру і місце його утримання про те, що він там тримається незаконно, що доказів по ньому немає, а стан здоров’я незадовільний.

Прикладом адвоката став один епізод, що інкримінувався Леонову, коли у 2013 році в момент подій клієнт зі своєю дружиною та дитиною навіть не були в місті Миколаєві, а були у Львівській області. На що прокуратура тільки сміялась, а судді опускали очі, бо перед ними плазували на колінах прокурори і просили продовжити строк тримання під вартою Леонова. Також прикладом став і другий епізод, де жоден так званий потерпілий не мав до нього претензій, не знав і ніколи не бачив Леонова.

Відмова у людяності

Напередодні смерті Леонова сторона захисту вчергове подала до суду клопотання про зміну запобіжного заходу. Як нам стало відомо ще з минулого року, ці клопотання ігноруються судом.

(на фото прокурори Миколаївської області Єрошкін В.В. та Божило С.Б.)

(на фото прокурор Ясько В.І.)

(на фото прокурорТірон С.О.)

Натомість прокурори Тірон С.О., Єрошкін В.В., Ясько В.І., Божило С.Б. в судових засіданнях з посмішкою, яка в цій ситуації притаманна тільки нелюдям, повідомляли захист і суд про те, що в СІЗО є лікарня, там і вилікують. "Сходіть подивіться зараз в морг як вилікували! Прийдіть на поховання і подивіться в очі його дітям" — неодноразово закликав адвокат Сергій Войченко прокурорів на прес-конференції щодо смерті Дмитра Леонова, яка відбулась 23 березня 2018 року, але підкреслив, що вони не прийдуть, натомість будуть сидіти по кабінетам, піджавши хвости, і шкіритись. Судячи по ситуації, яка відбувається, цих прокурорів Миколаївської області ніхто не буде поважати ні в місті, ні за його межами (https://www.youtube.com/watch?v=feSqaxM-bEY&t=43s).

Нагадаємо, що у лютому місяці, згідно постанови суду, Леонов мав триматися в умовах Маріупольського СІЗО. Натомість у миколаївському відділі прокуратури Донецької області знайшовся прокурор, який сам вирішив, що може не виконувати рішення суду і перевезти Леонова в Миколаїв, щоб унеможливити проведення засідання щодо зміни запобіжного заходу у визначений законом строк, вони вивезли і Тітова і Леонова до Миколаєва в суботу, 17 березня.

Як підтвердила дружина Леонова (https://www.facebook.com/lesenka.lesenka.1?pnref=friends.search) – на чоловіка постійно здійснювався тиск з боку слідчих і прокурорів: «Дай покази на Тітова, в інакшому випадку ти звідси живим не вийдеш», — погрожували прокурори. Погрози нажаль справдилися.

Хто відповість за смерть людини?

Адвокати і родина Дмитра Леонова заперечують і будуть заперечувати про закриття кримінального провадження стосовно Леонова у зв’язку його смертю. Вони наполягають на проведенні судового розгляду для його повної реабілітації. "Максимум, чого досягли прокурори – розбиті сім’ї, поламані людські долі. Його навмисно вбивали, навмисно тримали за ґратами, щоб вбити. Всі вбивці будуть відомі" — прокоментував відомий український адвокат Сергій Войченко.

(фото ще живого Леонова Д.В.)

Також сторона захисту під час конференції звернулась не тільки до прокурорів, але й до суддів Жовтневого суду м. Маріуполя та Апеляційного суду Донецької області: "Невже тепер вам від цього легше? Прийдіть додому, візьміть на руки своїх дітей, внуків, то згадайте про Леонова і його дітей. Вислужились? Виконали вказівку? Ви вбили Леонова, його вбила правоохоронна система, недолуга судова система, реформована прокуратура з реформованою поліцією".

Згодом під час конференції слово взяла дружина загиблого (https://www.facebook.com/lesenka.lesenka.1?pnref=friends.search), яка знайшла в собі сили і прийшла донести свою позицію, розказати правду. Зі сльозами на очах вона розповіла, що вже з самого початку все було не так як треба. "У мого 16-річного сина пхали автомат, подумавши, що це теж якийсь фігурант цієї справи. Що стосується мого чоловіка, який довгий час знаходився в Маріупольському СІЗО, там він перебував хоча б в тих умовах, що дозволяли йому жити. Єрошкін та Божило без відома адвокатів прїжджали до мого чоловіка і вимагали погрозами дати свідчення проти Михайла Тітова" — сказала Олеся. Жінка заявила, що вона не опуститься до такої брудної війни, яку почали прокурори. Так збираються докази у справі відомого Миколаївського бізнесмена Михайла Тітова – нікому не потрібна правда. Погрози, тиск, фальсифікації – так діють слідчі прокурори в цій справі.

Також дружина Дмитра Леонова назвала ряд імен, які причетні до смерті її чоловіка. Це були імена суддів Апеляційного суду Донецької області: Куракової Вікторії Валентинівни, Топчій Тетяни В’ячеславівни, Свіягіної Ірини Миколаївни, Гєрцик Ростіслава Валерійовича, Сєдих Андрія Вікторовича, Демяносова Олександра Власовича, імена суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполя: Киян Дмитра Володимировича, Скрипниченко Тетяни Іванівни, Музики Олександра Миколайовича, Шевченко Ольги Анатоліївни і звичайно імена прокурорів Миколаївської області: Єрошкіна В’ячеслава Вікторовича, Тірона Сергія Олександровича, Яська Вадима Івановича, Божила Степана Богдановича, та імена деяких слідчих.

(на фото судді Музика О.М., Куракова В.В.)

(на фото суддя Ковтуненко В.О.)

(на фото колегія суддів)

Потерпілі-вбивці

Крім того у своєму виступі дружина загиблого згадала і деяких так званих потерпілих, зокрема Сергія Кібзуна – колишнього працівника міліції, який з родиною взяв багатотисячні валютні кредити, але щоб не повертати їх і не віддавати заставне майно, оббрехав їх чоловіка.

Дружина назвала прізвище одіозного, відомого своїми численними незаконними діями (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=153298842157624&id=100024325270241) працівника поліції Артура Гаспарова, який теж безпосередньо брав участь у фальсифікації цієї справи. Як пізніше на своїй сторінці у Фейсбуці (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1588134067965967&set=a.573074346138616.1073741827.100003081661656&type=3&theater) написав батько Олесі Леонової Ігор Абалімов (https://www.facebook.com/iabalimov?hc_ref=ARSclCVREIgkEk9sNHEDdwUwPngkFicAJxTNX0dM4ZKp7TkXqgvK1uhZtaNg0WDAGsM):

"Это один из убийц моего зятя- ДМИТРИЯ ЛЕОНОВА !!!!!!!! Запомните это лицо!!! Помнишь, артурчик, когда ты со своим папой приходил к нам в гости будучи ребёнком, а тепер ты отнял мужа у моей дочери!!!! Хорошо ли ты спишь после этого?????"

На фото Артур Гаспаров

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=153298842157624&id=100024325270241

Адвокат Сергій Войченко нагадав, що сторона захисту неодноразово говорила про фальсифікацію справhttp://www.ukrpress.info/2018/03/07/antioskar-u-spravi-titova-dlya-donetskih-i-mikolayivskih-prokuroriv/), але, нажаль, керівництво правоохоронних органів просто воліло відхрещуватися.

Ще 23 січня 2018 року за заявою Леонова Дмитра Володимировича, Жовтневим районним судом м. Маріуполя було встановлено порушення прокурором Божило С.Б. і Єрошкіним В.В. прав Леонова і їх незаконні дії по відношенню до нього, але їх керівництво і тут закрило очі і не відсторонило їх від участі у справі.

Двоє синів залишилися без батька, зруйнована родина, покалічені долі і чи варто це тих годинників, квартир, грамот, які отримали прокурори за затримання Тітова М.М., Леонова Д.В. і ще трьох фігурантів цієї справи?

Відповідно до Конституції України особа не вважається винуватою поки її вина не буде встановлена обвинувальним вироком суду, а до тих пір поводження з людиною має бути як з невинуватою особою. Як колись написав Еріх Марія Ремарк: "Разве ты не знаешь, что невиновность в наш век — преступление, которое карается тяжелее всего?"…

Українські слідчі ізолятори неодноразово опинялися в центрі скандалів у зв’язку із смертю ув’язнених, але, нажаль, влада закриває на це очі, допоки її представники там не опиняться, тоді ж вони згадають і про права і про належне ставлення. Наразі кримінальне провадження щодо затриманих 29 серпня 2017 року осіб до суду так і не передане, але вже залишилося чотири із п’яти.

(на фото адвокат Войченко С. та Леонова О.)

На цій прес-конференції адвокат Сергій Войченко також повідомив про погіршення стану здоров’я Михайла Тітова, який утримується в Миколаївському СІЗО.

Смерть Дмитра Леонова викликала шалену реакцію в соціальній мережі. Люди вимагають від керівництва правоохоронних органів рішучих дій по відношенню до слідчих і прокурорів та про притягнення їх до відповідальності.

Сподіваємося, що керівництво держави і правоохоронних органів почує людей і ми побачимо з’ясування об’єктивної істини, а не чергову "позу страуса".

Ми і надалі будемо слідкувати за цією ситуацією і триматимемо громадськість в курсі подій. Адже наступною жертвою може стати будь-хто. Не будьте байдужими.

Джерело: ПЕРСОНА