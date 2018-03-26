17:50 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Савченко разрешили увидеться с матерью

Народному депутату Украины Надежде Савченко дали разрешение на свидание с ее матерью Марией Ивановной. Об этом сообщает ее адвокат Виктор Чевгуз.

Савченко разрешили увидеться с матерью

Как сообщает Чевгуз, сегодня, 27 марта, в 10:30 они с коллегой зашли в следственный изолятор Службы безопасности Украины и около одного часа пробыли там.

Они добились разрешения на свидание Надежды Савченко с ее матерью. Как заверяет адвокат, они им воспользуются.

Так же Чевгуз заметил и сообщил, что Надежда Савченко немного похудела на его взгляд.

По словам Чевгуза, Савченко - "молодец", держится. В СИЗО СБУ у них приняли телевизор, книги и подобные вещи. Он добавил, что, к сожалению, не приняли воду, которую привезла сестра Савченко Вера.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", адвокаты украинской летчицы и народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко подали апелляционную жалобы на решение суда об аресте украинки.


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