Савченко разрешили увидеться с матерью

Как сообщает Чевгуз, сегодня, 27 марта, в 10:30 они с коллегой зашли в следственный изолятор Службы безопасности Украины и около одного часа пробыли там.

Они добились разрешения на свидание Надежды Савченко с ее матерью. Как заверяет адвокат, они им воспользуются.

Так же Чевгуз заметил и сообщил, что Надежда Савченко немного похудела на его взгляд.

По словам Чевгуза, Савченко - "молодец", держится. В СИЗО СБУ у них приняли телевизор, книги и подобные вещи. Он добавил, что, к сожалению, не приняли воду, которую привезла сестра Савченко Вера.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", адвокаты украинской летчицы и народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко подали апелляционную жалобы на решение суда об аресте украинки.