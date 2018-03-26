01:00 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Одессой полиция обнаружила склад оружия - ФОТО

Национальная полиции Одесской области обнаружила склад оружия.

Под Одессой полиция обнаружила склад оружия - ФОТО

Арсенал огнестрельного оружия и взрывчатки было найден в городе Беляевка в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Беляевского отдела полиции и прокуратуры.

Как сообщает в воскресенье, 25 марта, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во время обыска в частном доме 41-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли девять ручных противотанковых гранатометов, две тротиловых шашки, два ручных гранаты, более 200 патронов различного калибра.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по статье Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые наладили сбыт особо опасных наркотических и психотропных средств на территории столицы и ее окрестностях. В ходе обысков было обнаружено наркотические средства, а также арсенал оружия.


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