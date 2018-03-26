05:00 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На водоемах Украины начинается ледоход, - ГосЧС

На реках и водохранилищах Украины начинается ледоход.

На водоемах Украины начинается ледоход, - ГосЧС

Синоптики предупреждают, что в понедельник, 26 марта, на украинском участке Дуная возле города Вилково Одесской области ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 сантиметров над нулем поста. Что превышает отметку затопления пониженных незаселенных участков города.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на информацию Гидрометцентра, на реках и водохранилищах Украины ожидается постепенное ослабление ледостава, а на реках Правобережья - разрушение и очистка от льда.

Кроем того, с 27 марта на днепровских водохранилищах, кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют, ожидается начало ледохода.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается на дорогах страны местами гололедица.


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