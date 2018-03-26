15:31 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Молдова запустит новый рейс поездов Кишинев-Одесса

Глава "Железных дорог Молдовы" Юрие Топалэ анонсировал запуск обновленного маршрута поезда с 30 марта 2018, маршрутом Кишинев-Одесса.

Молдова запустит новый рейс поездов Кишинев-Одесса

Об этом сообщает местное издание newsmaker.md.

Как утверждает Топалэ, с 30 марта начнет курсировать модернизованный поезд Кишинев-Одесса. В то же время дополнительных подробностей он не сообщил.

Отмечается, что данный поезд должен был начать курсировать двумя неделями ранее, но украинская сторона отложила запуск.

Также сообщается, что поезд Кишинев-Одесса на данный момент ходит только по выходным. По данному маршруту ездит локомотив с четырьмя вагонами.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", транспортная компания "Укрзализныця" в этом месяца запустит новый поезд-трансформер Киев-Запорожье. Новый поезд будет состоять из новых вагонов-трансформеров, которые были закуплены у украинского производителя предприятия "Крюковского вагоностроительного завода", и будут курсировать в направлении Запорожья с украинской столицы как "Ночной экспресс", а из Запорожья - как "Интерсити+".


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