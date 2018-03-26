ГПСУ задержала судно-нарушитель под флагом России в Азовском море

Рыболовецкое судно шло под флагом Российской Федерации в Азовском море в части украинских вод. На его борту которого экипаж из десяти человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, судно "НОРД" остановили в 15 милях от Обиточной косы. На судне обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

Во время проверки пограничники установили, что лодка зарегистрирована на временно оккупированной территории Крыма. Кроме этого члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь.

По данным ГПСУ, сейчас задержанное судно вместе с командой отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Будут устанавливаться личности задержанных, а также открыто уголовное дело в отношении капитана судна по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в оккупированный ними Крым. Украина считает эту "поездку" на временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.