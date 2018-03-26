13:29 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Должники алиментов направлены на общественно-полезные работы

По всех регионах Украины злостные должники по выплате алиментов суды направляют на выполнение общественно-полезных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Должники алиментов направлены на общественно-полезные работы

По словам заместителя министра юстиции Светланы Глущенко, уже определены новые способы привлечения к ответственности должников, которые имеют задолженность по уплате алиментов более полугода.

Согласно законодательству, изменения предусматривают новое административное взыскание для неплательщика алиментов, а именно выполнение общественно-полезных работ продолжительностью от 120 до 240 часов.

Так, должники алиментов привлекаются к административной ответственности и принудительно идут работать. А заработанные ими средства направляются на погашение задолженности перед собственными детьми.

Известно, что в настоящее время органами государственной исполнительной службы направлено в суд 6 тыс. 434 протоколы об административном правонарушении и судами в Киевской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и других областях.

По данному делу уже вынесено 123 решения о привлечении злостных алиментов до исполнения должниками общественно-полезных работ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что за десять дней запретили выезд за границу 25 тысячам неплательщиков алиментов. Отмечается, что было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами.


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