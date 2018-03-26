18:30 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Апеляцию на арест Савченко рассмотрят 29 марта

Апелляционный суд Киева примет к рассмотрению жалобу стороны защиты вл лице Виктора Чевгуза на арест народного депутата Надежды Савченко 29 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Апеляцию на арест Савченко рассмотрят 29 марта

Как указано в собщении, рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта 2018 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Украины VIII созыва Савченко Н.В., назначенный на 29 марта 2018 (в 13 30).

Уполномоченная по правам человека заявила, что рассмотр жалобы произойдет в зале судебных заседаний  номер 201.Она добавила, что во время задержания Савченко были нарушены требования действующего законодательства, а сама процедура задержания должна предусматривать другой подход.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народному депутату Украины Надежде Савченко дали разрешение на свидание с ее матерью Марией Ивановной. Так же Чевгуз заметил и сообщил, что Надежда Савченко немного похудела на его взгляд.


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