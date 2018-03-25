В Нью-Йорке проходят массовые акции протеста - ФОТО

Масштабная хода прошла сегодня в Нью-Йорке, на улицы города вышли более 150 тыс человек. В Вашингтоне на улицы вышли от 300 до 500 тысяч человек. В общей сложности в 50 штатах на протестные маршы вышли более 2 млн человек.

Люди протестуют против легального распространение огнестрельного оружия в стране. Организаторы акции составили список требований американских граждан, где отдельными пунктами выделены тезисы об ограничении продажи скорострельных автоматов и поднятия возраста для дозволенной продажи огнестрелов.

В Бостоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Далласе, Новом Орлеане митинги будут продолжаться весь день, отмечают организаторы шествий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно жители Барселоны вышли на антиправительственные акции протеста.