11:44 25.03.2018 | Общество | Новости
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В Нью-Йорке проходят массовые акции протеста - ФОТО

По всей Америке прокатилась волна демонстраций под названием - March For Our Lives. Об этом передает The New York Times.

В Нью-Йорке проходят массовые акции протеста - ФОТО

Масштабная хода прошла сегодня в Нью-Йорке, на улицы города вышли более 150 тыс человек. В Вашингтоне на улицы вышли от 300 до 500 тысяч человек. В общей сложности в 50 штатах на протестные маршы вышли более 2 млн человек.

Люди протестуют против легального распространение огнестрельного оружия в стране. Организаторы акции составили список требований американских граждан, где отдельными пунктами выделены тезисы об ограничении продажи скорострельных автоматов и поднятия возраста для дозволенной продажи огнестрелов.

В Бостоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Далласе, Новом Орлеане митинги будут продолжаться весь день, отмечают организаторы шествий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно жители Барселоны вышли на антиправительственные акции протеста.


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