Украинские школьники будут на уроках собирать конструктор Lego

Об этом передает официальный сайт ведомства.

Компания The LEGO Foundation согласилась абсолютно бесплатно предоставить более 1 млн коробок конструктора Lego для 17 тыс украинских школ. Первый пилотный вариант занятия с конструктором начнут проводить с 31 марта, грузовик с деталями Lego уже отправился из Дании в нашу страну.

Руководство Минобразования утверждает, что использование такого конструктора поможет педагогам овладеть методикой для эффективного использования деталей в обучении мелкой моторики рук для учеников начальной школы.

Первые классы получат наборы "Шесть кирпичиков" для каждого ученика и по набору "LEGO Play Box" из которых можно будет мастерить различные механизмы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Минобразования обязало украинских учителей пройти курс повышения квалификации.