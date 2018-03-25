07:00 25.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские школьники будут на уроках собирать конструктор Lego

Датская компания конструкторов Lego подписала с Министерством образование и науки Украины соглашение об обеспечении украинских учеников всемирно известным конструктором Lego.

Украинские школьники будут на уроках собирать конструктор Lego

Об этом передает официальный сайт ведомства.

Компания The LEGO Foundation согласилась абсолютно бесплатно предоставить более 1 млн коробок конструктора Lego для 17 тыс украинских школ. Первый пилотный вариант занятия с конструктором начнут проводить с 31 марта, грузовик с деталями Lego уже отправился из Дании в нашу страну.

Руководство Минобразования утверждает, что использование такого конструктора поможет педагогам овладеть методикой для эффективного использования деталей в обучении мелкой моторики рук для учеников начальной школы.

Первые классы получат наборы "Шесть кирпичиков" для каждого ученика и по набору "LEGO Play Box" из которых можно будет мастерить различные механизмы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Минобразования обязало украинских учителей пройти курс повышения квалификации.


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