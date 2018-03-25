14:17 25.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня Украина прощается с гениальным поэтом и прозаиком Анатолием Перервой

Вчера вечером, в своей квартире скончался харьковский поэт Анатолий Перерва. Об этом в своем Facebook написал поэт Сергей Жадан.

Сегодня Украина прощается с гениальным поэтом и прозаиком Анатолием Перервой

Харьковские поэты и писатели собрались почтить минутой молчания известного украинского литератора. Сам Жадан был лично знаком с Анатолием, который во многом помогал ему в его литературной юности.

Перерва с 1988 года возглавлял литературный музей в Харькове на улице Пушкинской, занимал пост заместителя руководителя музея по научной работе. Он яркий представитель литературного движения "диссидентов", который писал в жанре реализма.

"Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. Украина скорбит", - отмечает в конце Жадан.

Прощание с поэтом состоится сегодня в селе Вербовка Балаклейского района, где родился поэт.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 25 марта мир прощается с легендарной певицей Лиз Ассиа.

 


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