Ребрендинг эмблемы Национального банка приятно удивил украинцев

Так, главной дизайнерской идеей для новой эмблемы послужили страницы истории Киевской Руси, когда форма "гривны" имела форму ромба и использовалась как для торговли, так и для бартерного обмена.

Новое руководство НБУ считает, что новый логотип Национального банка олицетворяет открытость, прозрачность, движение вперед. Кроме того, пользователи банка теперь смогут протестировать пилотную версию нового сайта, где специалисты значительно расширили спектр возможностей для клиента.

"НБУ стремился быть гармоничными в своем позиционировании, которое должно отражать внутренние преобразования", - говорится в официальном уведомлении финансового ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководство популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald's решили провести ребрендинг в честь Международного женского дня.