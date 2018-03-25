На Донбассе после обстрелов боевиков погиб украинский военный, - ВИДЕО

В результате боевых действий погиб один украинский военный. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в частности, из запрещенных минскими соглашениями минометов боевики обстреляли украинские позиции в Опытном, Лебединском, вблизи Песков и в Талаковке.

Гранатометы различных систем противник применил по военным в Авдеевке, Богдановке и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по укреплениям в районе Верхнеторецкого. Кроме того, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и Марьинки. На Луганском направлении сохранялась тишина. К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб.

Напомним, ситуация в зоне боевых действий обострилась. За минувшие сутки от обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Однако один военный погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами.