21:15 25.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе после обстрелов боевиков погиб украинский военный, - ВИДЕО

В воскресенье, 25 марта, с начала дня боевики 19 паз открывали огонь по нашим позициям.

На Донбассе после обстрелов боевиков погиб украинский военный, - ВИДЕО

В результате боевых действий погиб один украинский военный. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в частности, из запрещенных минскими соглашениями минометов боевики обстреляли украинские позиции в Опытном, Лебединском, вблизи Песков и в Талаковке.

Гранатометы различных систем противник применил по военным в Авдеевке, Богдановке и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по укреплениям в районе Верхнеторецкого. Кроме того, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и Марьинки. На Луганском направлении сохранялась тишина. К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб.

Напомним, ситуация в зоне боевых действий обострилась. За минувшие сутки от обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Однако один военный погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами.


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