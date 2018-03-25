14:30 25.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100189511:roman

Как выбрать пистолет, на который не нужно разрешение?

Первые весенние деньки пробудили во многих наших согражданах желание поскорее выбраться на природу, а там – дружеские встречи, шашлыки, раздолье, и, конечно, активные игры на свежем воздухе. Самое время пострелять по банкам, не находите? Вот только из чего – не ружье же с собой вести на отдых.

Как выбрать пистолет, на который не нужно разрешение?

В Украине на сегодняшний день не нуждаются в регистрации и каких-то разрешениях пневматические пистолеты. Давайте рассмотрим варианты – каких типов бывает такие "стволы".

Пружинно-поршневые

Эта система пневматических пистолетов (то есть, стреляющих от воздействия сжатого воздуха), принцип работы которой заключается в определенных движениях пружины и поршня, которые заставляют пулю (обычно это миниатюрный металлический шарик) вылетать из гладкого ствола.

Минусом оружия такого типа является необходимость передергивать затвор после каждого выстрела вручную. Кроме этого, дальность полета шарика не так велика, а значит и точность не на высоте.

Ломаный ствол

Наверняка многие знают, как заряжать пневматические винтовки советского образца – переламывается ствол, а затем в одинокое отверстие вставляется свинцовая пулька. Затем ствол возвращается в начальное положение, и производится выстрел. По такому же типу работают и некоторые пистолеты. Неудобство в том, что приходится заряжать их после каждого выстрела, а сама конструкция ствола делает пистолет громоздким и тяжелым.

Баллонные

Газобаллонные пневматические пистолеты на сегодняшний день, пожалуй, наиболее соответствуют критерию "цена-качество". Тем более, отыскать пневматический пистолет по ценам ниже рыночных не проблема – достаточно перейти на сервис сравнения цен, чтобы сэкономить внушительную сумму.

Принцип работы газобаллонной пневматики прост – энергию заряду придает сменная емкость с углекислотой, а металлические шарики в качестве зарядов можно заряжать в магазин, не перезаряжаясь после каждого выстрела.

Источник:  m.ua


Поделиться
 
Сегодня Украина прощается с гениальным поэтом и прозаиком Анатолием Перервой Жителя Волыни убило дерево В столице задержали вора-гастролера В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив