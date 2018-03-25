15:38 25.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Человек года-2017: стали известны имена лауреатов - ВИДЕО

Сегодня, 25 марта состоится ежегодная церемония награждения "Человек года-2017". Об этом передает официальный сайт мероприятия.

Человек года-2017: стали известны имена лауреатов - ВИДЕО

Традиционно будут разыгрываться награды в номинациях: "Предприниматель года", "Журналист года", "Телеведущий года", "Аграрий года", "Менеджер года" и многие другие. Часть номинаций уже получили своих обладателей, однако наиболее непредсказуемые награды будут вручены сегодня вечером.

С каждым новым этапом развития общенационального проекта - программы "Человек года", к плеяде ее лауреатов добавляются новые славные имена - те, кто творит новейшую историю Украины.

Украина узнает своих "лучших из лучших", которые работают на государственный позитивный имидж и авторитет в международном содружестве.

Отметим, что в этом году в номинации "Информационно-новостной канал года" победил телеканал "Первый деловой". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", лауреат общенациональной программы " Человек года– 2017" в номинации "Предприниматель года" стал Олег Майборода.


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