Человек года-2017: стали известны имена лауреатов - ВИДЕО

Традиционно будут разыгрываться награды в номинациях: "Предприниматель года", "Журналист года", "Телеведущий года", "Аграрий года", "Менеджер года" и многие другие. Часть номинаций уже получили своих обладателей, однако наиболее непредсказуемые награды будут вручены сегодня вечером.

С каждым новым этапом развития общенационального проекта - программы "Человек года", к плеяде ее лауреатов добавляются новые славные имена - те, кто творит новейшую историю Украины.

Украина узнает своих "лучших из лучших", которые работают на государственный позитивный имидж и авторитет в международном содружестве.

Отметим, что в этом году в номинации "Информационно-новостной канал года" победил телеканал "Первый деловой".

Как сообщалось в "УРА-Информ", лауреат общенациональной программы " Человек года– 2017" в номинации "Предприниматель года" стал Олег Майборода.