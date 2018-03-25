Человек года-2017: стали известны имена лауреатов - ВИДЕО
Сегодня, 25 марта состоится ежегодная церемония награждения "Человек года-2017". Об этом передает официальный сайт мероприятия.
Традиционно будут разыгрываться награды в номинациях: "Предприниматель года", "Журналист года", "Телеведущий года", "Аграрий года", "Менеджер года" и многие другие. Часть номинаций уже получили своих обладателей, однако наиболее непредсказуемые награды будут вручены сегодня вечером.
С каждым новым этапом развития общенационального проекта - программы "Человек года", к плеяде ее лауреатов добавляются новые славные имена - те, кто творит новейшую историю Украины.
Украина узнает своих "лучших из лучших", которые работают на государственный позитивный имидж и авторитет в международном содружестве.
Отметим, что в этом году в номинации "Информационно-новостной канал года" победил телеканал "Первый деловой".